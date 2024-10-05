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BARTIN Amasra'da çapası hasar gören restaurant vapur karaya oturdu

BARTIN Amasra'da çapası hasar gören restaurant vapur karaya oturdu
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BARTIN'ın Amasra ilçesi büyük limanda demirli bulunan 'Şehit Necati Gürkaya' isimli restoran vapur, fırtınada çapası bozulunca limandan çıktı.

BARTIN'ın Amasra ilçesi büyük limanda demirli bulunan 'Şehit Necati Gürkaya' isimli restoran vapur, fırtınada çapası bozulunca limandan çıktı. Çapasını düzeltip tekrar limana girip demirlemeye çalışan vapur, kumsala yakın noktada karaya oturdu. Vapurun karaya oturma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu Cide Belediyesi'nden kiralanan 'Şehit Necati Gürkaya' isimli vapur Amasra Büyük limanda yaklaşık 10 yıldır restoran vapur olarak kullanılıyordu. 50 metre uzunluğundaki vapur geçtiğimiz günlerdeki fırtına da çapası hasar görmesi üzerine işletmecisi Amasra Kaymakamlığı'na başvurarak çapasını düzeltmek için hareket izni aldı. Büyük limandan dışarıya çıktıktan sonra yeniden liman içinde çapa atmaya çalışan vapur kontrolünü kaybederek kumsala yakın bölgede karaya oturdu.

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, vapurun karaya oturduğu alanda inceleme yaparken, gereken cezanın vapur işletmecisine uygulanacağını bildirdi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı botlar vapurun kurtarılması için çalışma başlatılırken, Zonguldak Ereğli'den gelen romörkör yardımıyla çekileceği öğrenildi. Vatandaşlar vapurun kumsala oturma anlarını cep telefonuyla görüntülediler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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