Bartın açıklarında kaybolan denizci için arama çalışmaları devam ediyor

Bartın açıklarında seyreden kuru yük gemisinde kaybolan personelin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Novorossiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na gitmek üzere yola çıkan "PS VALLETTA" isimli Malta bandralı kuru yük gemisinin 23 kişilik Türk mürettebatından Mücahit Şener'in (26) olmadığının fark edilmesi üzerine cuma günü başlatılan çalışmalar sürüyor.

Gemide kamarot olarak çalıştığı öğrenilen ve suya düştüğü değerlendirilen denizcinin bulunması için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığınca Bartın-Zonguldak illeri arasındaki 3 bin 720 kilometrekarelik deniz sahasında 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 30 personel faaliyet yürütüyor.

Havadan uçak yardımıyla, denizden ise botlarla belirlenen alanda tarama yapılırken, zaman zaman dalgıçlar su altı araması gerçekleştiriyor.

12 Ocak'ta Kurucaşile ilçesinin 18 mil açığında seyreden Malta bandralı kuru yük gemisinin mürettebatından Şener'in kaybolduğu fark edilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.