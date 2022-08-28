Son dakika haberleri | Bartholomeos: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş kabul edilemez

Fener Rum Patriği Bartholomeos, bugün saat 12.30'da Fatih'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde Türk ve Rum basın mensupları ile bir araya geldi. Patrik Bartholomeos 1-4 Eylül tarihleri arasında farklı ülkelerden genç Ortodoksların buluşacağı bir konferans düzenleneceğini açıkladı.

"BÜTÜN ORTODOKSLAR PATRİKHANEMİZİM MANEVİ EVLATLARIDIR"

"SAVAŞ DİPLOMASİYLE BİTMELİ, SİLAHLA DEĞİL"

Patrik Bartholomeos Ukrayna-Rus savaşının başlangıcından beri savaşın aleyhine konuştuğunu belirterek, "Şahsi fikrim de patrikhanenin tutumudur. Bu kabul edilemez bir savaştır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bana yazdığı mektupta ifade ettiği gibi, Rusya bu savaşın bitimi için diplomasi masasına oturmalıdır, ikna edilmelidir ki bu savaş bir an evvel bitsin. Diyalog, vasıtasıyla diplomasi vasıtasıyla bitmeli, silahlar vasıtasıyla değil. Her gün okuduğumuz, gördüğümüz gibi her güz yüzlerce genç iki taraftan birçok insan öldü. 30-35 bin Rus askeri öldü, okuduğum kadarıyla Ukrayna tarafında daha az asker öldü. Askerlerin yanı sıra siviller, çocuklar da ölüyor. Okul binaları, hastaneler, ibadethaneler, yıkılıyor. Bu şehirler bu kasabalar nasıl, ne zaman, hangi para ile tekrar inşa edilecek. Bütün bunlar bizi derinden üzüyor" diye konuştu.