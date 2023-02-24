Barselona Ticaret Odası Yetkilisi: 'Çin, Tehdit Değil, Fırsattır'

BARSELONA, 24 Şubat (Xinhua) -- Barselona Ticaret Odası Uluslararası Departmanı Direktörü Marin Orriols, "2004'ten bu yana Çin pazarında çalışan ve Çin pazarıyla etkileşimde olan biri olarak ticari tavsiyem, Çin'i tehdit değil, fırsat olarak görmemiz gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

BARSELONA, 24 Şubat (Xinhua) -- Barselona Ticaret Odası Uluslararası Departmanı Direktörü Marin Orriols, "2004'ten bu yana Çin pazarında çalışan ve Çin pazarıyla etkileşimde olan biri olarak ticari tavsiyem, Çin'i tehdit değil, fırsat olarak görmemiz gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

Orriols Perşembe günü Xinhua ile yaptığı söyleşide, "bir uzman olarak verebileceği en iyi tavsiyenin, Çin piyasası hakkında bilgi sahibi olmak, Çin pazarını ziyaret etmek, bu piyasanın katılımcılarıyla konuşmak, ittifaklar kurmak" ve piyasa bilgisinden yararlanmaya çalışmak olduğunu söyledi.

İspanya Dış Ticaret Enstitüsü'nün (ICEX) 2021 verilerine göre Mart 1973'te Çin'le İspanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ticaret 43 milyar euronun (45,5 milyar ABD doları) üzerine çıktı.

Orriols, "İş insanlarımızın Çin'e gitmesini, Çin'de iş yapmasını teşvik ediyorum. Karmaşık bir süreç... ama, buna değer ve iyi ticaret ortakları haline gelmek için mükemmel bir konumdayız" diye konuştu.

İspanyol şirketlerinin, Çin'deki kaliteli tüketici ürün ve hizmetlerine yönelik artan talebin karşılanmasına yardımcı olmada büyük bir fırsata sahip olduğunu savunan Orriols, "Ticaret hızla büyümeye devam ediyor. Çin'in genişleyen orta sınıfının tüketimi artmaya devam ediyor ve İspanya'dan ihraç edilen ürünleri tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Son 50 yılda iki ülke arasındaki ekonomik bağlantılar, üst düzey ziyaretlerle daha güçlü hale geldi. İspanyol gazetelerinde çıkan haberlere göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu yıl içinde Çin'e bir ziyaret düzenlemesi bekleniyor.

Diğer bir iş fırsatı olarak seyahat sektörüne dikkat çeken Orriols, İspanya'nın turizm sektörünün küresel lokomotifi, Çin'inse özellikle pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla en büyük uluslararası turist kaynağı olduğunu vurguladı.

Barselona gibi yerlerde daha fazla Çinli turist gruplarının görüldüğünü hatırlatan Orriols, turistlerin sadece çok önemli bir gelir kaynağı olmadığını, aynı zamanda Çin'e döndüklerinde İspanyol ürün ve hizmetlerinin elçileri olarak hareket ettiğini dile getirdi.

Çin'in yurtdışı yatırımlarını artırmasının, İspanyol şirketleri için yeni iş fırsatları sunduğuna inanan Orriols, "Çinlilerin neye ihtiyacı var? Yerel ortaklara. O zaman eğer burada bir geleceği olduğuna inandığımız iyi bir ürün ya da hizmete sahip Çin işletmeleri bulabilirsek yapılacak en akıllı şey, onlarla ittifak kurmak ve birlikte güçlü bir şekilde büyümektir" diye konuştu.