Barselona Otomobil Fuarı'nda Elektrikli Araçlar Öne Çıkıyor

Avrupa'daki en büyük otomobil fuarlarından biri olan Barselona Otomobil Fuarı, Cumartesi günü kapılarını halka açtı.

Avrupa'daki en büyük otomobil fuarlarından biri olan Barselona Otomobil Fuarı, Cumartesi günü kapılarını halka açtı. Bu yılki etkinlik, elektrikli ve hibrit araçlara odaklandığı için fuarın teması "Electrizante" (heyecan verici) olarak adlandırıldı.

11'i Çinli olmak üzere dünyanın dört bir yanından yaklaşık 31 araç markası, en yeni ürünlerini Fira de Barcelona'da yaklaşık 100 bin metrekare alan kaplayan iki pavyonda 21 Mayıs'a kadar sergileyebilecek. Fuarda ayrıca 18 yeni model de tanıtılacak.

SES 1 (İspanyolca): ENRIQUE LACALLE, Barselona Otomobil Fuarı Başkanı:

"2021 yılındaki fuara göre bu yıl katılımcı marka sayısı yüzde 40 daha fazla. Biz de 15 yeni İspanyol modeli ile üç uluslararası yeni model sunuyoruz. Hafta sonu boyunca fuarı her zamankinden yüzde 20 daha fazla kişi ziyaret etti. Her şey gerçekten iyi gidiyor."

Fuarda yer alan markalar arasında Çin'den BYD, ABD'den Tesla, Almanya'dan Mercedes-Benz, Japonya'dan Lexus, Kore'den Kia ve Volkswagen'in sahibi olduğu İspanyol lüks markası Cupra gibi sektör devleri de yer alıyor.

SES 2 (İspanyolca): ENRIQUE LACALLE, Barselona Otomobil Fuarı Başkanı:

"Otomobil sektörüne sahip çıkmamız gerekiyor ve otomobil fuarı aracılığıyla bunu yapıyoruz. 104 yıllık geçmişe sahip, İspanya'da eşi benzeri olmayan ve Avrupa'da referans noktası olan bu fuara güçlü bir kurumsal destek de aldık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barcelona'dan bildiriyor. (XHTV)