Barselona Noel İçin Işıklandırıldı

Bu sene Noel ve yılbaşı sezonunda daha önce hiç olmadığı kadar ışıklandırılan Barselona'da Passeig de Gracia ve Les Rambles gibi şehrin ana caddeleri ile 6 Ocak'a kadar her akşam Noel ışıklarıyla aydınlatılacak.

Bu sene Noel ve yılbaşı sezonunda daha önce hiç olmadığı kadar ışıklandırılan Barselona'da Passeig de Gracia ve Les Rambles gibi şehrin ana caddeleri ile 6 Ocak'a kadar her akşam Noel ışıklarıyla aydınlatılacak.

Bu arada şehrin birbirine komşu ana meydanları Placa Catalunya ve Placa Universitat, 30 Aralık'a kadar konserler, sahne performansları ve sinema gösterimi gibi yüz etkinliğin yer aldığı Barselona Noel Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Belediye Meclisinin Placa Sant Jaume'deki yıllık Doğuş Sahnesi Noel'de her yıl öne çıkar, ancak bu yıl gelenek yerini Belediye Binası cephesine yansıtılan mevsimlik görüntülerin dijital ve etkileşimli haritalanmasına bıraktı.

Barselona deniz kıyısında yer alan ve müziğin ritmine göre parlayan 85.000'den fazla LED ışığın yer aldığı, dördüncü kez düzenlenen "Limanda Noel" ile de bir Akdeniz limanı olmasını kutluyor.

Yakındaki Denizcilik Müzesi'nde ise ise bu yıl Noel Işıkları Denizi adıyla bir ışık şovu düzenlendi. Denizden ilham alınarak geliştirilen etkinlik kapsamında, genellikle halka kapalı olan Baluard Bahçeleri'ne ziyaretçilerin girmesine izin veriliyor.

İkonik Sagrada Familia Katedrali de, henüz yeni tamamlanan Luke ve Mark kulelerinin 8 Ocak'a kadar her gece aydınlatılmasıyla şehrin Noel gösterisinin bir parçası oldu.

Ve bunların üstüne şehirde bir de 200 insansız hava aracı ile düzenlenecek bir ışık gösterisinin yer alacağı Yılbaşı kutlamaları yapılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor.

(XHTV)