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Barselona Flamenko Balesi İstanbul'da Sahne Alacak

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Yönetmenliğini David Gutierrez'in üstlendiği Barselona Flamenko Balesi, İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Katalonya Hükümeti'nin desteği ile 2017'de kurulan grup, Bizet'nin Carmen karakterini flamenko, caz ve çağdaş bale eşliğinde sahneleyecek.

Yönetmenliğini David Gutierrez'in üstlendiği Barselona Flamenko Balesi, İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre topluluk, 7-8 Haziran'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda "Carmen" eserini sahneleyecek.

Katalonya Hükümeti'nin desteği ile 2017'de kurularak flamenko sanatını dünya sahnelerine taşımayı hedefleyen grup, Bizet'nin Carmen karakterini flamenko, caz ve çağdaş bale eşliğinde sunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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