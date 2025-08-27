Barselona, Filistin ile Dayanışma İçin 11. Bölge Kuruyor

İspanya'da Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, İsrail'in soykırım yaptığı Filistinlilerle bir dayanışma ortaya koyarak, Barselona kentinde Filistinli belediyelerle uzman ve teknik işbirliğini sağlayan "11. Bölge" oluşturacaklarını açıkladı.

Barselona Belediye Başkanı Collboni, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ofisini ziyareti sırasında basına açıklama yaptı.

Collboni, Barselona'daki mevcut 10 bölgeye ek olarak "11. Bölge. Gazze Şehri ve Filistin Şehirleri" adı altında bir bölge kuracaklarını açıkladı.

Bosna soykırımı sonrasında Barselona'nın 1995 yılında Saraybosna ile dayanışma için kurduğu 11. Bölge projesini şimdi Gazze için yapacaklarını belirten Collboni, şunları kaydetti:

"Balkan Savaşları'ndan sonra Barselona'da dönemin Belediye Başkanı Pasqual Maragall tarafından desteklenen Saraybosna 11. Bölge projesi başarılı bir emsal teşkil ediyor. Şimdi bunu Gazze ve diğer Filistin şehirleri için yapacağız. İşbirliği sembolizmi, Barselona Belediyesinin yapısının bir parçasıdır. Filistin şehirlerinin belediyelerindeki planlama, eğitim, sağlık gibi alanlardaki uzmanlar ve teknik ekip, Barselona'ya seyahat ederek burada çalışmalar yapabilecek."

"11. Bölge. Gazze Şehri ve Filistin Şehirleri" projesinin yıl sonunda başlatılacağını, 1 milyon avroluk bir bütçe ayıracaklarını kaydeden Collboni, "Bu tek seferlik bir işbirliği olmayacak. Belediye teknisyenlerinin yeteneklerinden yararlanmak üzere tasarlanmış kalıcı bir yapı olacak. Bu uzun vadeli bir proje. Böyle bir proje yerel ekiplerle yakın teması gerektiriyor. Filistin topraklarında veya gerekirse Ürdün topraklarında da işbirliği sürecek." ifadelerini kullandı.

Collboni ayrıca, Barselona Belediyesinin UNRWA'ya sağladığı ekonomik desteği yıllık 200 bin avrodan 400 bin avroya çıkararak, iki kat artıracağını söyledi.

İsrail, Collboni'nin Filistin ziyaretini engellemişti

Barselona Belediye Başkanı Collboni'nin "Filistin şehirleriyle işbirliğini ve şehirlerin barış aracıları olarak rolünü güçlendirmek" için geçen hafta Filistin'e yapmak istediği ziyaret İsrail tarafından engellenmişti.

Collboni'de bunun üzerine Ürdün'e giderek burada UNRWA'nın çalışmalarını yerinde görme kararı almıştı.

Barselona Belediyesi mayıs ayında, "uluslararası hukuka saygı gösterene kadar İsrail ile tüm kurumsal ilişkileri kesme" ve "Barselona-Tel Aviv kardeş şehir anlaşmasını askıya alma" kararı almıştı.