Barselona'da günde ortalama 434 suç işleniyor

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde her yıl artan güvenlik sorunu hem burada yaşayan halkı hem de turistleri olumsuz etkiliyor.

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde her yıl artan güvenlik sorunu hem burada yaşayan halkı hem de turistleri olumsuz etkiliyor.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Barselona'da 2022'nin ilk 6 ayında toplam 78 bin 173 suç işlenirken, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 daha fazla olması dikkati çekti.

Günde ortalama 434 suçun işlendiği Barselona'da hırsızlık, cinsel taciz, yaralama, polise karşı direnme, uyuşturucu tüketimi en fazla işlenen suçlar olarak sıralandı.

Kent merkezindeki turistik yerlerden La Rambla sokağı ve çevresi suç oranının en yoğun olduğu mahalle olarak öne çıkıyor.

İspanyol basınına konuşan Barselonalı esnaf, "Üzerinde çanta veya değerli bir saat taşıyamazsın, sanki Bronx. Son 10 yılda alarm satışlarında büyük bir artış var ama hırsızların her seferinde daha da uzmanlaştığına tanık oluyoruz." ifadelerini kullanırken, polisin yetersiz kalmasından şikayet etti.

Barselona Belediyesinin açıkladığı son anket sonuçlarında da kentteki halk, iş insanı ve esnafın ilk endişesinin güvenlik sorunu olduğu belirtildi.