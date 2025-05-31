Barselona Belediyesi'nden İsrail'e Karşı Tarihi Karar

Fetih Hareketi, İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinin başkenti Barcelona Belediyesi'nin, İsrail hükümetiyle kurumsal ilişkileri kesme ve Tel Aviv Belediyesi ile imzalanan "kardeş şehir" anlaşmasını askıya alma kararını memnuniyetle karşıladı.

Hareketin yurt dışı sözcüsü ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konsey Üyesi Cemal Nezzal, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar birinci dereceden onurlu bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

Nezzal, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlediği benzeri görülmemiş soykırım karşısında, dünya genelindeki hiçbir tarafın İsrail ile iş birliğini sürdürmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Açıklamasında uluslararası topluma da çağrıda bulunan Nezzal, "Fetih, dünya üzerindeki tüm partileri, İsrail işgalinin görünür ve görünmez tüm suçlarına karşı seslerini güçlü ve kararlı biçimde yükseltmeye çağırıyor." ifadelerine yer verdi.

Nezzal, bugün yaşananların yalnızca Filistin'de ya da çevresinde korku yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda küresel sistemdeki tehlikeli bir bozulmayı da gözler önüne serdiğini, bu durumun bazı toplumlarca fark edildiğini, bazılarınınsa henüz idrak edemediğini kaydetti.

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde Belediye Meclisi, Gazze'de yaşananları "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesme kararı almıştı.

Barselona Belediye Meclisi, "uluslararası hukuka saygı gösterene kadar İsrail ile tüm kurumsal ilişkileri kesme" ve "Barselona-Tel Aviv kardeş şehir anlaşmasını askıya alma" kararı çıkarmıştı.

Karar metninde, "Barselona'nın İsrail yanlısı şirketlerle çalışmayı durdurması, Barselona Fuarı'nda İsrail stantlarının açılmasına izin verilmemesi, silah ambargosu getirilmesi, Barselona Limanı'na İsrail hükümetine silah taşıyan gemilerin yanaşmasının yasaklanması" gibi maddeler de yer almıştı.

Barselona Belediyesi Şubat 2023'te eski Belediye Başkanı Ada Colau döneminde İsrail ile ilişkilerin kesilmesini öngören benzer bir karar almış, ancak sonrasında göreve gelen yeni Belediye Başkanı Jaume Collboni, Tel Aviv ile ilişkileri bir kez daha başlatmıştı.

Katalonya özerk yönetimindeki yerel hükümet ise geçen haftalarda aldığı kararda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden askeri operasyonlarını protesto etmek amacıyla Tel Aviv'deki dış ilişkiler ve ticaret temsilciliklerini kapatma kararı almıştı.