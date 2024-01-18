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Baro Başkanları, CMK Zorunlu Avukat Ataması Sistemine Karşı Karar Aldı

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Baro başkanları, 2024 yılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesindeki yüzde 58'lik artışın kabul edilemez olduğunu belirterek, kadın, çocuk ve engelli bireylerle ilgili görevlendirmeler dışında yarından itibaren bir ay süreyle CMK zorunlu avukat atamasını otomatik yapan sistemin kapatılması ve görevlendirme taleplerinin yazılı kabul edilmesi kararı aldı.

Baro başkanları, 2024 yılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesindeki yüzde 58'lik artışın kabul edilemez olduğunu belirterek, kadın, çocuk ve engelli bireylerle ilgili görevlendirmeler dışında yarından itibaren bir ay süreyle CMK zorunlu avukat atamasını otomatik yapan sistemin kapatılması ve görevlendirme taleplerinin yazılı kabul edilmesi kararı aldı.

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Birlik Yönetimi ve baro başkanları, 2024 yılı CMK ücret tarifesi, birikmiş ve ödenmeyen adli yardım ücretleri ile avukatların genel ve ekonomik sorunlarını görüşmek üzere dün toplandı.

54. Baro Başkanları Toplantısı'nın ardından hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Sonuç bildirgesinde, Adalet Bakanlığının TBB'ye ilettiği CMK Ücret Tarifesi taslağının ortalama yüzde 90 artış içermesine ve bu oranın dahi TBB tarafından yeterli bulunmadığının bildirilmesine rağmen, tarifenin Resmi Gazete'de yüzde 58 artış ile yayımlanmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Avukatlık mesleğinin sorunlarının çözümü için ortak mücadele kararlılığının da vurgulandığı sonuç bildirgesinde, CMK ücretlerinin ödenmesinde verilen hizmetin kamu hizmeti olduğu dikkate alınarak, halen yüzde 20 oranında uygulanan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi istendi.

Sonuç bildirgesinde, CMK ücretlerinin, avukatlık mesleğinin saygınlığına ve günün ekonomik koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi için tarifenin yıl içinde birden fazla kez yayımlanabilmesine ve artış yapılabilmesine engel teşkil eden yönetmelik hükmünün değiştirilmesi talep edildi.

Bildirgede, "Kadın, çocuk ve engelli bireylerle ilgili görevlendirmeler istisna tutulmak üzere bu talepler doğrultusunda, 19 Ocak 2024'ten itibaren bir ay süreyle CMK kapsamındaki Zorunlu Müdafi/Vekil Görevlendirmeleri Otomasyon Sistemi'nin kapatılması, görevlendirme taleplerinin yazılı şekilde kabul edilmesi ve barolarımızın, görev kabul etmeyerek yönteme destek veren meslektaşlar hakkında ceza puanı uygulamaması ilkesel olarak karar altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Avukatlık mesleğinin sorunlarına ilişkin Ankara'da, "Büyük Savunma Mitingi" düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldığı da aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ceza Muhakemesi Kanunu Türkiye Hukuk Politika Ekonomi Güncel Haberler

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