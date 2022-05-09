BARMM Başbakanı İbrahim, Filipinler'deki seçimde oyunu kullandı

Filipinler'deki Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, devlet başkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı.

İbrahim, Mindanao'daki Sultan Kudarat bölgesi Simuay Kavşağı İlköğretim Okulu'nda yerel saatle 16.15 sularında oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Üçüncü kez oy kullanan İbrahim, Ocak 2019'daki Bangsamoro referandumunda ilk defa oy kullanmıştı.

Filipinler'de seçim

Filipinler'de devlet başkanlığı seçiminin, öne çıkan iki aday Leni Robredo ile Ferdinand Marcos arasında geçmesi bekleniyor.

67 milyondan fazla seçmenin bulunduğu ülkede devlet başkanlığı, genel ve yerel seçimlerde sabah erken saatlerde başlayan oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Sandıkların kapanmasıyla oy sayımına başlandı. İkinci turun olmayacağı seçimde yeni devlet başkanının birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

BARMM süreci

Bangsamoro Geçiş Hükümeti 2019'da kurulmadan önce, İbrahim liderliğindeki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), Manila ulusal hükümetiyle barış müzakereleri yaptığı sırada altı yıllık bir geçiş dönemi talep etti ancak müzakereler, 2022 yılına kadar İbrahim yönetiminde üç yıllık bir geçiş hükümetiyle sonuçlanmıştı.

İki taraf, geçiş hükümetinin bölgesel yönetimin kontrolünü ele geçirmesini ve seçimlerin yapılmasının kararlaştırıldığı 2022 yılına kadar işleri yürütmesini kabul etti ancak sürenin 2025'e kadar uzatılması konusunda talepler devam etti. Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin neredeyse tüm milletvekilleri oybirliğiyle önergeyi desteklerken, bölge sakinleri de son aylarda talebi destekleyen mitingler düzenledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin onayıyla BARMM parlamento ve bölgesel seçimlerinin tarihi Mayıs 2025'e alınırken geçiş hükümetinin görev süresi de 3 yıl uzatıldı

Bangsamoro, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık beş milyon insanın yaşadığı bir bölge.

MİKC, 20. yüzyılın ortalarından bu yana bölgenin özerklik mücadelesine öncülük ediyor.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti. Yapılan barış görüşmelerinin ardından Bangsamoro Geçiş Otoritesi kurulmuştu.