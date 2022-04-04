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Bariyerlere saplandı, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil bariyerlere çarptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil bariyerlere çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Tatlıkuyu mahallesi D100 Ankara istikameti Güney yan yolda meydana geldi. 34 FAH 913 plakalı Citroen marka otomobil ile seyir halinde olan Ö.D., önce yol kenarındaki ağaca, sonra da çelik bariyerlere saplandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen sürücü Ö.D. yara almadan kazayı atlatırken itfaiye ekipleri aracı saplandığı bariyerlerden çıkarttı. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Hakan Öztürk/İHA)

Bariyerlere saplandı, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bariyerlere saplandı, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bariyerlere saplandı, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bariyerlere saplandı, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bariyerlere saplandı, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bariyerlere saplandı, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bariyerlere saplandı, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bariyerlere saplandı, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bariyerlere saplandı, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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