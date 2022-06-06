Kocaeli'de bariyerlere çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı - Haberler

Kocaeli'de bariyerlere çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde panelvanın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde panelvanın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Sadullah Karataş idaresindeki 06 CNP 840 plakalı panelvan, Akse Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araç, bariyerleri sökerek yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaralı halde araçtan çıkarılan sürücü Karataş ile Zeynel Efe ve Furkan Sevimli ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Esmer Geçal - Güncel Güncel Haberler

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