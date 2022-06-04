BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI: 1 YARALI - Haberler

BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI: 1 YARALI BURSA'da S.A.'nın (30) aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği öne sürülen otomobil, bariyerlere çarparak, yan yattı. BURSA'da S.A.'nın (30) aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği öne sürülen otomobil, bariyerlere çarparak, yan yattı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, saat 03: 00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız nedeniyle S.A.'nın kontrolünü kaybettiği 16 R 6026 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak, yan yattı. S.A. ise otomobilin içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. S.A, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Orhaneli İtfaiye Güncel Haberler

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