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Bariyerlere Çarpan Otomobil Alev Aldı, Sürücü İtfaiye ile Kurtarıldı

Bariyerlere Çarpan Otomobil Alev Aldı, Sürücü İtfaiye ile Kurtarıldı
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Haberler
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobil bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, kaza sonrası küçük sıyrıklarla atlattı.

KOCAELİ'NİN Gebze ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi mevkiinde, Kuzey Yanyol ile D-100 kara yolu ayırımında meydana geldi. İstanbul yönüne giden İ.K. idaresindeki 34 UFR 80 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil motor kısmından alev alırken, sürücü İ.K. içeride sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İ.K.'yi sıkıştığı yerden çıkaran itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü İ.K., sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen tedaviyi ve hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kuzey Yanyol ile tek şeritten verilen D-100 kara yolunda ulaşım, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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