BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI; ANNE- OĞUL YARALANDI - Haberler

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BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI; ANNE- OĞUL YARALANDI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin motor bölümü alev aldı.

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin motor bölümü alev aldı. Kazada sürücü ve annesi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Osmaniye karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ozay G. (45) yönetimindeki 46 ADS 743 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ozay ile otomobilde bulunan annesi Hatice G. (65) yaralandı. Yaralı anne ile oğlunun otomobili terk etmesinin ardından aracın motor bölümü alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralı anne- oğul ise sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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