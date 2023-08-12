Bariyerlere çarpan araçta sürücü sıkıştı

Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı ve sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bariyerlere çarpan hafif ticari araç metrelerce savruldu, sürücü araçta sıkıştı

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Karaman mevkiinde meydana geldi. Mudanya yönüne giden 16 ACF 303 plakalı hafif ticari araç anayolda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Bariyerlere vurarak savrulan araç metrelerce kaydıktan sonra durabildi. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine sevk etti.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat ise devam ediyor.