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BARİYERLER GÜÇLENDİRİLMELİ

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Adana'da yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden ailenin yakını, köprüdeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Bariyerlerin atıl durumda olduğunu belirten Aydoğmuş, can kayıplarının yaşanmaması için önlem alınmasını talep etti.

'BARİYERLER GÜÇLENDİRİLMELİ'

Adana'da dün pikniğe giderken kontrolden çıkıp Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen otomobilde eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybeden Veysel Aydoğmuş'un yeğeni Kemal Aydoğmuş, DHA'ya konuştu. Aydoğmuş, haberi alır almaz kaza yerine gittiğini ve 4 büyük üzüntü duyduğunu anlattı. Köprüdeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyen Aydoğmuş, "Orada sonradan fark ettiğimiz en büyük sıkıntımız, bariyerlerin atıl durumda olmasıydı. Alt kısımlarından oksitlenmiş somunlarla tutturulmuş, kaynakla güçlendirilmiş sonra boya atılmış. Biz bunların bir an önce sağlamlaştırılmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarınınki yanmasın. Kurtarma kısmında da büyük zaman kaybettik. Su altı polisi suda çalışıyordu ama yukarıdaki çalışmalar yetersizdi. 3,5 saat sonra vinç geldi. Evet, oradan canlı çıkmaları bir mucizeydi ama ailemiz gitti, acımız çok büyük. Diyecek hiçbir şeyimiz yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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