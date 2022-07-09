Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Bilecik'ten Sakarya yönüne seyreden Ramis Bayram (69) idaresindeki 34 EV 5444 plakalı otomobil, D-650 kara yolunun 25. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Otomobil sürücüsü Bayram ile aynı araçta bulunan Muzaffer Bayram (66) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan yaralılar Ramis Bayram ve Muzaffer Bayram, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muzaffer Bayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. AA / Güncel Sakarya Bilecik Güncel Haberler

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