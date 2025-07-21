Bariyere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sürücü Y.C'nin kullandığı araç kazanın ardından devrildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erenler Mahallesi Gazenfer Bilge Bulvarı'nda Y.C'nin kullandığı 41 SP 405 plakalı otomobil, bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobil bariyerin üzerinde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki E.Y, Y.K, Fatih Aslan, ve Ömer Beyan yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslan ve Beyan kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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