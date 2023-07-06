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Bariyere çarpan otomobil sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2,44 promil alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü alkollü çıktı ve ehliyetine el konuldu.

Bariyere çarpan otomobil sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2,44 promil alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptıktan sonra durabildi.

Kaza Safranbolu- Karabük kara yolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. B.B. idaresindeki 78 AAT 438 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, sürücü yapılan kontrollerde 2,44 promil alkollü çıktı.

Sürücü B.B.'nin ehliyetine el konulurken, araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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