"Barışa Şans Verme Zamanı Geldi"
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dördüncü haftasına giren Ukrayna'daki savaşı artık sonlandırmanın zamanının geldiğini, artık barış için bir şans verilmesi gerektiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dördüncü haftasına giren Ukrayna'daki savaşı artık sonlandırmanın zamanının geldiğini, artık barış için bir şans verilmesi gerektiğini söyledi.
1915Çanakkale Köprüsü'nün fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? #ÇanakkaleKöprüsü | #1915ÇanakkaleKöprüsü— Haberler (@Haberler) March 22, 2022
Sizce asgari ücrete zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam | #AsgariÜcretArtacakMı— Haberler (@Haberler) March 21, 2022
DailyMotion.com / Güncel