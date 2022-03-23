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"Barışa Şans Verme Zamanı Geldi"

DailyMotion.com - Güncel
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dördüncü haftasına giren Ukrayna'daki savaşı artık sonlandırmanın zamanının geldiğini, artık barış için bir şans verilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dördüncü haftasına giren Ukrayna'daki savaşı artık sonlandırmanın zamanının geldiğini, artık barış için bir şans verilmesi gerektiğini söyledi.

DailyMotion.com / Güncel

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Güncel, Haberler

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