Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

AA - Barış Gündoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine, sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine, sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin Suriye'de de devam ettiği belirtildi.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Saldırı, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title