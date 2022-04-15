Son dakika haberleri: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haberleri: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


Son dakika haberleri: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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