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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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