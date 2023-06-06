Barış Pınarı bölgesinde bir terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG üyesi 1 teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde PKK/ Ypg üyesi 1 teröristin teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist komandolarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.