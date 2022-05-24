Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
AA / Barış Gündoğan - Güncel