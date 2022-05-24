Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - Barış Gündoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Saldırı, Milli, YPG, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title