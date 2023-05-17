Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/ Ypg mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şehitlerin kanının yerde bırakılmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömüyoruz. Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi."