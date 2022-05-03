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Son dakika haber... MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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