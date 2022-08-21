MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel YPG PKK Güncel Haberler

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