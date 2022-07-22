MSB: Saldırı girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı girişimindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı girişimindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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