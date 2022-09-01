Barış Karadeniz: "Acil Önlem Almalıyız, Yoksa Seneye Bir Tane Balıkçı Bulamayacağız"

Balıkçılar, av yasağının kalkmasıyla birlikte ‘vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Sinop’ta yeni av sezonu nedeniyle düzenlenen törene katılan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, “Bu sene çok zor bir sene olacak. Geçen sene bu ayda sezon açılırken mazotun fiyatı belliydi, 5 lira 41 kuruştu. Şu anda mazot pompa fiyatı 27 lira. Ağ fiyatlarımız yükseldi. İdari yaptırımlar çok yüksek. Önümüzdeki sezon çok ciddi, acil önlemler almamız lazım. Yoksa bir dahaki seneye bir tane balıkçı bulamayacağız" dedi.

MUSTAFA USTA

Balıkçılar, av yasağının kalkmasıyla birlikte 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sinop'ta yeni av sezonu nedeniyle düzenlenen törene katılan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Bu sene çok zor bir sene olacak. Geçen sene bu ayda sezon açılırken mazotun fiyatı belliydi, 5 lira 41 kuruştu. Şu anda mazot pompa fiyatı 27 lira. Ağ fiyatlarımız yükseldi. İdari yaptırımlar çok yüksek. Önümüzdeki sezon çok ciddi, acil önlemler almamız lazım. Yoksa bir dahaki seneye bir tane balıkçı bulamayacağız" dedi.

15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı, Akdeniz hariç tüm denizlerde dün gece saat 00.00 itibariyle sona erdi. Sinop'ta balıkçılar denize açılmadan önce akşam saatlerinde 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni yapıldı. Sinop İskelesi'nde düzenlenen törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Kastamonu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Turhan Öztürk katıldı.

"5 LİRA 41 KURUŞ OLAN MAZOTUN POMPA FİYATI 27 LİRA"

Törende konuşan Barış Karadeniz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu sene çok zor bir sene olacak. Geçen sene bu ayda sezon açılırken mazot fiyatı belliydi, 5 lira 41 kuruştu. Şu anda mazot pompa fiyatı 27 lira balıkçılarımız herhalde 23-24 liradan alacaklar. Çok zor bir sezon. Çok dua ediyorum. Ağ fiyatlarımız yükseldi. İdari yaptırımlar çok yüksek. Balıkçılarımız bir ceza makinası olarak görülmemesi lazım, çünkü bu denizleri gerçek anlamda koruyan sahip çıkan balıkçılarımızdır. Onun için lütfen önümüzdeki sezon için çok ciddi, acil önlemler almamız lazım. Yoksa bir dahaki seneye bir tane balıkçı bulamayacağız. Kıyı balıkçılarımız için söylüyorum. 2022, Uluslararası Kıyı Balıkçılık Yılı. Onların da çok ihtiyacı var. Sadece balıkçılıkla geçinen Türkiye'de 3 milyona yakın yan dallarıyla insan var. Denizlerde 15 bin teknemiz var. Sahip çıkmamız gereken öncelikle meslek tanımı yapılması gereken balıkçılarımız var. Biliyor musunuz? Balıkçıların meslek tanımı bile yok. SGK kanununda meslek tanımı olmayan balıkçılarımız var. Şu anda sezon açılışı yapıyoruz. Acil önlemler lazım."

"BALIKÇILARIMIZ DÜNYADA TERCİH EDİLEN BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise şunları söyledi:

"Balıkçılarımız bugün Yakakent'teki bir ziyaretimizde bize şunu söylediler. 'Biz ilk 1 Eylül'de vira bismillah diyerek sezonu açıp yola çıktığımızda mazot 5 buçuk liraydı. Sezon bittiğinde 20 liraya ulaştı. Biz bir önceki sezon aldığımız kullandığımız mazot bedelinin en az 5 katını bu yıl kullanmak zorundayız. Mutlaka ve mutlaka bu mazot fiyatlarında devletin, iktidarın bizi desteklemesi lazım'. Evet biliyoruz. Sorunlarınızın tamamının farkındayız ancak sadece mazot fiyatlarında destekten başka balıkçılarımız özellikle dünyada katma değeri yüksek ürünler ile gerçekten tercih edilen bir dönemden geçiyor ama bunun için dünya piyasalarında daha da etkin bir çalışma yürütmek zorundayız."

"AKARYAKIT GİDERİ İLE İLGİLİ BİR MÜJDE BEKLİYORUZ"

Sinop Kastamonu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Turhan Öztürk ise, "Ekonomik sıkıntılarımız var. Bu sıkıntı Türkiye'yi ve bizi çok yakından etkiledi. Giderlerimiz yüksek. İnşallah yakında zamanda akaryakıt gideri ile ilgili bir müjde bekliyoruz. Bu konuda bölge milletvekillerimizden inşallah destek bekliyoruz" dedi.

Program balıkçıların denize açılmasıyla son buldu.

Görüntü dökümü:

*Barış Karadeniz

*Gülizar Biçer Karaca

*Turhan Öztürk

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