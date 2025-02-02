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Barış İçin Toplumsal İnisiyatif Çağrısı

Barış İçin Toplumsal İnisiyatif Çağrısı
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Esenyurt'ta düzenlenen 'Özgürlük İçin Barış' mitinginde barışın toplumsallaşmasına dair çağrılarda bulundu ve tüm siyasi partilere bu süreçte etkin rol alma çağrısında bulundu.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, "Barışın toplumsallaşması için sadece iktidar, sadece DEM Parti değil Türkiye'deki bütün siyasi partiler, bütün muhalefet partileri, bütün kurumlar, bütün toplumsal dinamikler mutlaka ve mutlaka bu sürecin bir parçası, yürütücüsü olmalıdır. Yürütücüsü olmalıdır ki kalıcı bir barışı hep beraber sağlayalım." dedi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen "Özgürlük İçin Barış" mitingine gelen katılımcılar, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından alana alındı.

Oruç, mitingde yaptığı konuşmada, bugün Esenyurt'ta barış için, barışın sesini tüm dünyaya duyurmak için halkla buluştuklarını söyledi.

Bu meydanı dolduranlar ile Türkiye'de yaşayan herkesin İmralı'daki görüşmelerin nasıl geçtiğini ve nasıl sonuçlanacağını merak ettiğini kaydeden Oruç, şöyle konuştu:

"Barışın toplumsallaşması için sadece iktidar sadece DEM Parti değil Türkiye'deki bütün siyasi partiler, bütün muhalefet partileri, bütün kurumlar, bütün toplumsal dinamikler mutlaka ve mutlaka bu sürecin bir parçası, yürütücüsü olmalıdır. Yürütücüsü olmalıdır ki kalıcı bir barışı hep beraber sağlayalım. Kanın her yerde aktığı bir dönemde barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var."

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise "Bizim istediğimiz bu ülkede Kürt halkının da Türk halkının da Arap halkıyla, Çerkezlerle, Alevilerle birlikte eşit ve özgür yurttaşlar olarak yaşamasıdır." dedi.

Bu topraklarda artık daha fazla ölüm olmasını istemediklerini aktaran Beştaş, "Biz bu topraklarda artık 2013'te çok söylenen bir söz vardı ya gerçekten annelerin artık ağlamasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Mitinge katılanlar konuşmaların ardından alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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