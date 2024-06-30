Üye Girişi
Haberler

Alman Piyano Sanatçısı Antalya'da Barış İçin Konserler Düzenliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman piyanist Reiner Weiss, Antalya'ya gelerek dünyadaki tüm savaşların durması ve barış için açık hava konserleri düzenliyor. Weiss, Türkiye'nin Ukrayna ve Filistin'deki savaşları durdurabilecek tek ülke olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik etmesi gerektiğini belirtiyor. Weiss, Ankara'da da konser düzenlemek istediğini ifade ediyor.

ALMAN piyanist Reiner Weiss, karavanın arkasında yüklü iki piyanosuyla geldiği Antalya'da dünyadaki tüm savaşların durması ve barış için açık hava konserleri düzenliyor. Ukrayna ve Filistin'deki savaşları durdurabilecek tek ülkenin Türkiye, tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlatan Weiss, Ankara'da da piyanolarıyla açık hava konseri düzenlemek istiyor.

Almanya'nın Köln kentinden yaklaşık 2 yıl önce Antalya'ya karavanının arkasında iki piyano ile gelen piyanist Reiner Weiss, dünya barışı için müziğiyle sesini duyurmaya çalışıyor. Antalya'da bazı parklarda çocukların da katılımıyla, karavanın ardında taşıdığı piyanolarını indirip, açık hava konserleri düzenleyen Weiss, Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Grubu'nun konuğu oldu. Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Kültür Sanat Grubu Başkanı Abdullah Uz ve Kültür Sanat Grubu üyelerinin katıldığı buluşmada piyanist Weiss amacını anlatarak, karavanın ardından indirdiği piyanosuyla da grup üyelerine mini konser verdi.

2 YIL ÖNCE KARDEŞİNİ KAYBETMİŞ

Antalya'ya piyanolarıyla ilk olarak Parkinson hastası kardeşine destek amaçlı geldiğini anlatan Reiner Weiss, iki yıl önce kardeşini bu hastalıktan kaybettikten sonra ortaya çıkan Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle açık havada çocukların da katılımıyla ücretsiz konser etkinlikleri düzenlemeye karar verdiğini söyledi. Açık hava konserleriyle bir taraftan çocukları ve gençleri piyano ve müziğe teşvik etmeyi diğer taraftan da savaşların durmasını istediğini anlatan Weiss, şu an dünyada devam eden Rusya- Ukrayna ve İsrail- Filistin savaşlarına dikkati çekerek, bu savaşların durması, çocukların ölmemesi için müzikle sesini duyurmaya çalıştığını kaydetti.

'BU SAVAŞLARI BİTİRMELİYİZ'

Antalya'da Phaselis, Perge, Aspendos, Atatürk Parkı, Konyaaltı Sahili gibi tarihi ve doğal alanlarda açık hava konserleri planlayan Weiss, Ankara'da da bir konser düzenlemek istiyor. Weiss, "Dünyadaki savaşları durdurmalıyız ve bunu tek önleyebilecek lider Erdoğan'dır. Başka ülke bunu yapamaz. ABD, Almanya, Fransa hiçbiri yapamaz, bunu Türkiye yapabilir. Bunu ancak Erdoğan yapabileceği için buradan sesimi duyurmaya çalışıyorum. Rusya ile olan ilişkileri diğer ülkelerle olan diyalogları nedeniyle Erdoğan'ın savaşı durdurması için müziği kullanarak sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bu savaşları bitirmeliyiz. Ancak bir duygu seliyle bu savaşlar durdurulabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Dünya Sanat Müzik Dünya Güncel Haberler

Erdoğan kurmaylarına 'Tamam mı devam mı?' diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

 Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

 Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler

Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler

Bakmadan Geçme

Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu? TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)
Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title