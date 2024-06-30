Alman Piyano Sanatçısı Antalya'da Barış İçin Konserler Düzenliyor

ALMAN piyanist Reiner Weiss, karavanın arkasında yüklü iki piyanosuyla geldiği Antalya'da dünyadaki tüm savaşların durması ve barış için açık hava konserleri düzenliyor. Ukrayna ve Filistin'deki savaşları durdurabilecek tek ülkenin Türkiye, tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlatan Weiss, Ankara'da da piyanolarıyla açık hava konseri düzenlemek istiyor.

Almanya'nın Köln kentinden yaklaşık 2 yıl önce Antalya'ya karavanının arkasında iki piyano ile gelen piyanist Reiner Weiss, dünya barışı için müziğiyle sesini duyurmaya çalışıyor. Antalya'da bazı parklarda çocukların da katılımıyla, karavanın ardında taşıdığı piyanolarını indirip, açık hava konserleri düzenleyen Weiss, Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Grubu'nun konuğu oldu. Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Kültür Sanat Grubu Başkanı Abdullah Uz ve Kültür Sanat Grubu üyelerinin katıldığı buluşmada piyanist Weiss amacını anlatarak, karavanın ardından indirdiği piyanosuyla da grup üyelerine mini konser verdi.

2 YIL ÖNCE KARDEŞİNİ KAYBETMİŞ

Antalya'ya piyanolarıyla ilk olarak Parkinson hastası kardeşine destek amaçlı geldiğini anlatan Reiner Weiss, iki yıl önce kardeşini bu hastalıktan kaybettikten sonra ortaya çıkan Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle açık havada çocukların da katılımıyla ücretsiz konser etkinlikleri düzenlemeye karar verdiğini söyledi. Açık hava konserleriyle bir taraftan çocukları ve gençleri piyano ve müziğe teşvik etmeyi diğer taraftan da savaşların durmasını istediğini anlatan Weiss, şu an dünyada devam eden Rusya- Ukrayna ve İsrail- Filistin savaşlarına dikkati çekerek, bu savaşların durması, çocukların ölmemesi için müzikle sesini duyurmaya çalıştığını kaydetti.

'BU SAVAŞLARI BİTİRMELİYİZ'

Antalya'da Phaselis, Perge, Aspendos, Atatürk Parkı, Konyaaltı Sahili gibi tarihi ve doğal alanlarda açık hava konserleri planlayan Weiss, Ankara'da da bir konser düzenlemek istiyor. Weiss, "Dünyadaki savaşları durdurmalıyız ve bunu tek önleyebilecek lider Erdoğan'dır. Başka ülke bunu yapamaz. ABD, Almanya, Fransa hiçbiri yapamaz, bunu Türkiye yapabilir. Bunu ancak Erdoğan yapabileceği için buradan sesimi duyurmaya çalışıyorum. Rusya ile olan ilişkileri diğer ülkelerle olan diyalogları nedeniyle Erdoğan'ın savaşı durdurması için müziği kullanarak sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bu savaşları bitirmeliyiz. Ancak bir duygu seliyle bu savaşlar durdurulabilir" dedi.