BARIŞ BOYUN'UN AĞABEYİ KAÇMAK ÜZEREYKEN SİLİVRİ'DE YAKALANDI
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İSTANBUL'da organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun, kaçmak üzereyken Silivri'de yakalandı.
İSTANBUL'da organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun, kaçmak üzereyken Silivri'de yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya'da gözaltına alınarak tutuklanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un yönettiği çeteye yönelik operasyon düzenlemişti. Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 161 şüpheliden 131'i yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun Silivri'de gözaltına alındı. Boyun'un emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel