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Barınma Hakkı Platformu Antakya'da Miting Düzenledi

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Barınma Hakkı Platformu, rezerv alan yasasına karşı Antakya'da miting düzenledi. Platform üyesi Ece Doğru, 'Kimimiz hala çadırda, kimimiz 21 metrekarelik konteynerlerde. Depremden bir ay sonra kalıcı konutların bir sene içinde teslim edileceği söylenmişti. Neredeler' dedi.

(HATAY) - Barınma Hakkı Platformu, rezerv alan yasasına karşı Antakya'da miting düzenledi. Platform üyesi Ece Doğru, "Kimimiz hala çadırda, kimimiz 21 metrekarelik konteynerlerde. Depremden bir ay sonra kalıcı konutların bir sene içinde teslim edileceği söylenmişti. Neredeler" dedi.

Barınma Hakkı Platformu, Hatay'ın Antakya ilçesinde dün miting gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan yurttaşlar, "Müşteri değil depremzedeyiz", "Rezerv alanı iptal edilsin", "Kira yardımı istiyoruz", "Yerinde dönüşüm istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı. Mitingde basın açıklamasını platform üyesi Ece Doğru yaptı. Doğru, özetle şöyle konuştu:

"AKP'nin 22 yıllık iktidarı boyunca kamu kurumlarının özelleştirilmesine, halkın doğal varlıklarının talanına, mülksüzleştirme ve el koyarak birikime dayanan, büyük bir kısmı inşaat sektörü üzerinden işleyen bu sermaye birikim rejimini çeşitli yollarla asalak sermaye gruplarına peşkeş çekmesi, deprem vergisi gibi kamu için harcanması gereken paraları insanların gözlerinin içine baka baka ranta harcaması sonucu bu noktadayız. Bu bağlamda devlet tamamen şirkete, halk ise müşteriye dönüştürüldü.

"Verilen sözler nerede?"

Kimimiz hala çadırda, kimimiz 21 metrekarelik konteynerlerde. Depremden bir ay sonra kalıcı konutların bir sene içinde teslim edileceği söylenmişti. Neredeler? Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 'az hasarlı binalarınızın tadilatını yapın, oturun. Onları yıkmak gibi bir külfete devlet neden girsin' demişti. Şimdi az hasarlı binalarımızı da ruhsat verdikleri orta hasarlı binalarımızı da yıkmak istiyorlar. Kira yardımları evler teslim edilene kadar devam edecek, denmişti. Telefonlarımıza gelen bir mesajla bu söz de çiğnendi. Verilen sözlerin ve ihtiyacın çok altında olan TOKİ'lerin inşası muammalarla dolu. TOKİ'ler bağımsız denetçiler tarafından dahi denetlenemiyor. Bir kez daha mı öldürüleceğiz kendi paramızla?"

"Kalıcı konutlarımızı bedelsiz istiyoruz"

Ece Doğru, taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Bizler müşteri değil depremzedeyiz, kalıcı konutlarımızı bedelsiz istiyoruz. Tadilatı yapılmış hasarsız ve az hasarlı, güçlendirmesi yapılmış orta hasarlı evlerimizin yıkılmasına izin vermiyoruz. Zaten yetersiz olan kira yardımının artırılmasını ve devam ettirilmesini istiyoruz. Türlü belirsizlikleriyle kentimizi rant ve talana açması kaygısı taşıdığımız rezerv alan yasasının iptal edilmesini, kentimizin yeniden inşasının şeffaf ve bilimsel temellere dayandırılmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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