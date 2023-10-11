Barınamıyoruz Hareketi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na öğrencilerin barınma sorununa ilişkin hazırladıkları raporu sundu. Bakanlık önünde okunan raporda, "Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda, tam bin 656 taşınmazın vakıflara, derneklere ve kamu kurumlarına tahsis edildiği ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir tane bile taşınmaz tahsis edilmezken Diyanet İşleri'ne 921 taşınmaz tahsis edildi...Tarikatlara verilen binalar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilerek KYK yurduna çevrilsin. Dernek adı altında çeşitli kurumlara akıtılan bütçelerin nelere harcandığı şeffaflıkla açıklansın" denildi.

Barınamıyoruz Hareketi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Rapor Sundu: 'Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Bir Tane Bile Taşınmaz Tahsis Edilmezken Diyanet...

Barınamıyoruz Hareketi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na öğrencilerin barınma sorununa ilişkin hazırladıkları raporu sundu. Bakanlık önünde okunan raporda, "Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu'nda, tam bin 656 taşınmazın vakıflara, derneklere ve kamu kurumlarına tahsis edildiği ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir tane bile taşınmaz tahsis edilmezken Diyanet İşleri'ne 921 taşınmaz tahsis edildi...Tarikatlara verilen binalar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilerek KYK yurduna çevrilsin. Dernek adı altında çeşitli kurumlara akıtılan bütçelerin nelere harcandığı şeffaflıkla açıklansın" denildi.

Barınamıyoruz Hareketi'nden öğrenciler barınma sorununa ilişkin hazırladıkları raporu bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sundu. Bakanlık önünde Barınamıyoruz Hareketi'nden Çayan Aksu tarafından okunan raporda, şunlar kaydedildi:

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 3.8 MİLYON TL ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA YAPMIŞTIR. PEKİ, BAKANLIĞIN BU BÜTÇESİ HANGİ YATIRIMLARA GİDİYOR?"

"Bizler üniversite öğrencileri olarak sesimizi duyurmak, çözülebilir sorunlarımızı göstermek ve çözümü için aktif rol almak istiyoruz. Bunun için ilk önce barınmamız ve burslarımız konusundaki ilk ve doğrudan muhatabımız Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gittik. Bizler bu saptadığımız sorunların çözümü için gerçek bir uğraş içerisindeyiz. Bu nedenle devletin tüm kurumlarına bu gerçekliği yansıtmak istiyor ve bu sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz. Aşağıda verilerle desteklediğimiz Bakanlık faaliyetlerinin doğru ve uygun kullanımlarla gençlerin barınma ve geçinme krizinde işlevli ve çözüm sağlayan yönleri olabileceğini düşünüyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yılki bütçesi 16 milyar 505 milyon 839 bin TL. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre bunun 11 milyar 933 milyon 584 bin TL'si cari bütçe, 4 milyar 572 milyon 255 bin lirası yatırım bütçesi. Ancak Bakanlık her yıl ödenek üstü harcama yapıyor. Sayıştay tarafından hazırlanan 2021 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu'na göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı 3.8 milyon TL ödenek üstü harcama yapmıştır. Peki, bakanlığın bu bütçesi hangi yatırımlara gidiyor? Bütçe ayrılan işler yerine getiriyor mu?

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA BİR TANE BİLE TAŞINMAZ TAHSİS EDİLMEZKEN DİYANET İŞLERİ'NE 921 TAŞINMAZ TAHSİS EDİLDİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ETSTUR ve MaxxRoyal otellerinin sahibidir. Ersoy'un aile şirketinin Kıbrıs'ta 5 yıldızlı, kumarhaneli otelleri vardır. Ayrıca Ersoy, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın sahibidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın temmuz ayına ilişkin teşvik belgelerine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yöneticisi ve ana hissedarı olduğu Bodrum Türkbükü'ndeki MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği AŞ'nin 307 oda, 870 yataklı 5 yıldızlı otel projesine 2 milyar 350 milyon lira yatırım teşvik desteği verildi. Bununla birlikte bakanın bir diğer şirketiyse 7 Ağustos 2022 Günlü Resmi Gazetede yayımlanan Haziran/2022 yatırım teşvik listesinde de bulunuyor ve bakana verilen toplam teşvik 4.5 liraya ulaşıyor.

Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı birçok bina bulunuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu'nda, tam bin 656 taşınmazın vakıflara, derneklere ve kamu kurumlarına tahsis edildiği ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir tane bile taşınmaz tahsis edilmezken Diyanet İşleri'ne 921 taşınmaz tahsis edildi.

Yukarıda verilerde ifade ettiğimiz üzere, Bakan Nuri Ersoy'a verilen teşviklerin ulaştığı rakam 4,5 Milyar TL'dir. Bu miktar, 300 bin öğrencinin 1 yıllık toplam burs miktarına karşılık gelmektedir.

Bakanlık 4.5 Milyar TL ile ayda 1000 lira gibi makul bir miktarla 375 bin öğrenciye kira yardımında bulunabilirdi. 1656 taşınmazın yalnızca 56 tanesi yurt ihtiyacı için Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilseydi 50 bin öğrenciye yurt imkanı sunulabilirdi.

"BELEDİYENİN BİNALARI NİÇİN DERNEKLERE VERİLİYOR?"

Soruyoruz; bakanlığın devasa rakamlara ulaşan ve zengini daha zengin eden, doğayı talan eden otel teşviklerine ve geri dönüşü olmayan, denetlenmeyen, plansız ödemelerine bir son verilecek ve bu kaynaklar ülkenin dört bir yanındaki gencin gerçek sorunları için kullanılacak mı?

Bin 656 taşınmaz hangi vakıflara, derneklere, kamu kurumlarına verildi? Bu taşınmazlar hangi amaçlarla kullanıldı? 14 üniversiteye verilen taşınmazların kullanım amacı nedir? Bu alanlar üniversite içi yurtlar olarak değerlendirilemez mi? Bu taşınmazların kaç tanesi yurt olarak kullanıyor? Bu taşınmazlar denetleniyor mu?

Belediyenin binaları niçin derneklere veriliyor? Bu binalar yurt için kullanılamaz mı'Bakan Ersoy'a 4 milyar 5000 milyon teşvik verilirken barınamayan öğrencilere kira desteği verilemez mi?

"TARİKATLARA VERİLEN BİNALAR GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA TAHSİS EDİLEREK KYK YURDUNA ÇEVRİLSİN"

Taleplerimiz; oteller barınma sorunu olan öğrenciler için geçici konaklama alanı olsun. Yatırım teşviklerine ayrılan devasa bütçeler burs ve yurt hizmetlerine aktarılsın. Tarikatlara verilen binalar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilerek KYK yurduna çevrilsin. Dernek adı altında çeşitli kurumlara akıtılan bütçelerin nelere harcandığı şeffaflıkla açıklansın."