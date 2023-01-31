Barınakta köpeği öldüren sanıklara verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan 2 sanık hakkındaki kararın gerekçesinde, sanıkların bir daha suç işlemeyecekleri yönünde olumlu kanaate ulaşıldığı belirtildi.

Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan 2 sanık hakkındaki kararın gerekçesinde, sanıkların bir daha suç işlemeyecekleri yönünde olumlu kanaate ulaşıldığı belirtildi.

Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan kararın gerekçesinde, sanıkların söz konusu köpeğin ölmediği şeklindeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde üzerlerine atılı "evcil hayvanı kasten öldürme" suçunu işledikleri kanaatine varıldığı açıklandı.

Bu nedenle sanıklar Murat B. ve Sefa Ç'ye "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan önce 1'er yıl hapis cezası verildiği, ardından bu kişilerin barınakta veteriner teknisyeni ve sağlık teknisyeni olarak görev yapmaları "nitelikli hal" sayılarak cezalarının 1 yıl 6 aya çıkarıldığının vurgulandığı gerekçeli kararda, cezanın "iyi hal" indirimiyle 1 yıl 3'er aya indirilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Verilen ceza ve indirim oranına ilişkin kararda, sanıkların atılı suçtan alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırıldığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, "Sanıkların adli sicil kayıtlarında sabıkalarının bulunmadığı, yapılan UYAP sorgusunda sanıklar hakkında devam eden herhangi bir soruşturma veya kovuşturma dosyasının bulunmadığı, sanıkların aşamalarda alınan savunmalarında üzerlerine atılı suçu kabul ettikleri ve eylemleri nedeniyle pişmanlıklarını dile getirdikleri" ifadeleri yer aldı.

Sanık Murat'ın yaklaşık 6 yıldır aynı merkezde görev yaptığı, sanık Sefa'nın suç tarihi itibarıyla merkezde çok kısa bir süre çalıştığının vurgulandığı gerekçeli kararda, "Sanıkların rehabilitasyon merkezinde ya da dışarıda herhangi bir suça karıştığına ya da rehabilitasyon merkezinde hayvanlara yönelik iddianameye konu eyleme benzer başka eylemleri olduğuna dair bir beyan ya da belgenin dosyaya yansımadığı, bu itibarla sanıkların suça meyilli bir kişiliğe sahip oldukları kanaatine varılmadığı, ayrıca cezaevinde tutuklu olarak kaldıkları süre de göz önüne alınarak sanıkların bir daha suç işlemeyecekleri hususunda olumlu bir kanaate ulaşıldığı anlaşılmıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Sanıklar 20 Ocak'ta görülen karar duruşmasında 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.