Barın özel güvenlik görevlisi, silahlı saldırıda yaralandı (2) - Haberler

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Barın özel güvenlik görevlisi, silahlı saldırıda yaralandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Tülay Aksay - Güncel
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Barın özel güvenlik görevlisi, silahlı saldırıda yaralandı (2)

TUTUKLANDIAydın'ın Kuşadası ilçesinde, barda arkadaşlarıyla tartışıp, diğer müşterileri rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran özel güvenlik görevlisi Turgay Avcı'yı tabancayla yaralayan H.B.S. (45), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, barda arkadaşlarıyla tartışıp, diğer müşterileri rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran özel güvenlik görevlisi Turgay Avcı'yı tabancayla yaralayan H.B.S. (45), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

H.B.S.'nin 'tehdit', 'hakaret', 'yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

U.Y. ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın),


Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel

Güvenlik Görevlisi, Turgay Avcı, Kuşadası, Aydın, Güncel, Haberler

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