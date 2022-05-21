Barın özel güvenlik görevlisi, silahlı saldırıda yaralandı (2) - Haberler

Barın özel güvenlik görevlisi, silahlı saldırıda yaralandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Tülay Aksay - Güncel
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TUTUKLANDIAydın'ın Kuşadası ilçesinde, barda arkadaşlarıyla tartışıp, diğer müşterileri rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran özel güvenlik görevlisi Turgay Avcı'yı tabancayla yaralayan H.B.S. (45), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, barda arkadaşlarıyla tartışıp, diğer müşterileri rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran özel güvenlik görevlisi Turgay Avcı'yı tabancayla yaralayan H.B.S. (45), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞH.B.S.'nin 'tehdit', 'hakaret', 'yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.U.Y. ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın),
Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel