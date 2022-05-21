ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Haberler

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, aralarında tartışıp diğer müşterileri rahatsız ettiği için uyardığı iki arkadaş tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kafe-barın özel güvenlik görevlisi Turgay Avcı, yaralandı. Polis, olayın ardından şüpheliler H.B.S. ile U.Y.'yi gözaltına aldı.

Olay, Atatürk Bulvarı'ndaki bir kafe-barda önünde bugün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Kafe-Bar'da içki içen arkadaşlar H.B.S. ile U.Y. arasında tartışma çıktı. Diğer müşterilerin rahatsız olması üzerine kafeteryanın özel güvenlik görevlisi Turgay Avcı, iki arkadaşı sakin olmaları için uyardı. Ancak, iki arkadaş uyarıları dikkate almadı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Avcı'nın tekrar uyardığı iki arkadaş, kendisini kapının önüne çağırdı. Kapının önünde konuştukları sırada, alkollü iki arkadaştan H.B.S., belindeki tabancasını çıkartıp, peş peşe 7 el ateşledi. Kurşunlardan biri dirseği, biri koluna isabet eden güvenlik görevlisi Avcı, yaralandı. Kurşunlardan biri de kolunu sıyırdı. Bir kurşunda kafe-barın bitişiğindeki bankanın camına isabet etti. Yaralanan Turgay Avcı, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçmaya çalışan H.B.S. ve U.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel