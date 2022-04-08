Barın Han'da açılan iki sergi, sanatseverleri ağırlıyor

"Kadınlık ve Sürdürülebilirlik" ile "Yemin Etmedim ki" başlıklı sergiler, Barın Han'da sanatseverlerle buluştu.

İsviçre-Türkiye ortak çalışması, "Kadınlık ve Sürdürülebilirlik" projesinde iki ülkeden Talaya Schmid, Aglaia Haritz ve Patricia Jacomella, Gözde İlkin, SENA ve Ecem Yerman bir araya geldi.

Proje Direktörü ve İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Kültürel İşler Müsteşarı Ariane Tinner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'da Cer Modern'de açtıklarını söyledi.

Projenin Türkiye ve İsviçre arasında kültürel çeşitlilik çalışması olduğunu da kaydeden Tinner, projeye birden fazla kurum ve kişinin katkı sunduğunu, farklı insanların geçmişlerinin, dinlerinin ve dünya görüşlerinin bu sergideki çalışmalarda görülebileceğini aktardı.

"Çalışmaların sonunda 'Direniş Kumaşları' ortaya çıktı

Serginin küratörlerinden Burçak Yakıcı da projedeki farklı iş birlikleri ve ortaklıklardan bahsederek, şunları anlattı:

"Bunlardan biri Atölye Bez'di. Atölye Bez'de Suriye'den göç eden kadınlarla Türkiye'de Mamak Dikiş Atölyesi, Zeytindalı Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifinden katılımcılarla atölyeler düzenledik. Sanatçılar bu atölyelerde kadınlarla bir araya gelip, işlerini birlikte üretti. Birkaç hafta bir araya geldiler. Bu atölyeler sırasında göçmen kadın olmak ve kadınlık üzerine sohbetler de gerçekleştirdiler. Bunların da dokümantasyonuna sergide rastlıyorsunuz.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğiyle de bir iş birliğimiz oldu. Derneğin atölyesinde Türkiye, Filistin, Suriye ve Irak'tan kadın katılımcılarla sanatçımız Gözde İlkin bir araya geldi. Bu çalışmanın sonucunda 11 adet "Direniş Kumaşı' olarak adlandırabileceğimiz işler ortaya çıktı."

Serginin küratörlerinden Carole Kambli ise İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu vurguladı. Kambli, sergiye bir yıldır hazırlandıklarını ve proje sonucunda çıkan eserlere hayran kaldığının altını çizdi.

Barın Han'ın üç katına yayılan sergi, 30 Nisan'a kadar görülebilecek.

"Yemin Etmedim ki" sergisi

Başak Kaptan, Elif Öner, Evren Erlevent, Evrim Kavcar, Kıymet Daştan ve Sevgi Aka'nın hazırladığı, "Yemin Etmedim ki" sergisi, mekanın ilk iki katında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı ve akademisyen Doç. Dr. Evrim Kavcar, bir buçuk yıl boyunca Emin Barın'ın yapıtları üzerine çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Kavcar, Emin Barın'ın çalışmaları ile kendi hayatları üzerinde kesişen noktalardan eserler ürettiklerini belirterek, "Sergideki eserler sadece burası için üretilmiş işler değil. Daha önce kullandığımız malzemeler, dert ettiğimiz şeyler burayla kesişip yeni formlara evrildi. Bu şekilde çalıştık ve bazı yapıtlar Emin Barın'ın kendi üretimlerinin arasına sızdı. Bazı işlerde de Emin Barın'ın eserleri yapıtların arasına sızdı." dedi.

Sergide çoklu çalışmalarla animasyon ve ses yerleştirme işlerinin yer aldığını söyleyen Kavcar, şunları kaydetti:

"Bu eserler bir tarafta mazi, bir tarafta bugün, 'Yemin Etmedim ki' sergisini oluşturdu. 'Yemin Etmedim ki' nereden çıktı, onu da söylemek gerekirse 1977 tarihli hat sanatını anlatan bir TRT belgeseli var. O belgeselde divani yazıdan bahsederken Emin Barın, 'Ne yazık ki kendileri yeminli oldukları için, hattatlar bu yazıyı diğer kompozisyonlarda kullanamamışlar. Ben yeminli olmadığım için bu işe rahat rahat başladım ve bu nedenle başka kompozisyonlar deneyebilirim' diyor ve gelenekle daha esnek bir bağın altını çiziyor. Biz de bu cümlelerden hareket ettik."

Sergi, 4 Haziran'a kadar görülebilecek.