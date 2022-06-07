Bari'deki San Nicola Bazilikası turistlerin ilgisini çekiyor - Haberler

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Bari'deki San Nicola Bazilikası turistlerin ilgisini çekiyor

AA - Salih Şeref - Güncel
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Bari eski şehri ve tarihi binaları San Nicola Heykeli San Nicola Bazilikası meydanı San Nicola Bazilikası İtalya'nın 20 eyaletinden birisi olan Puglia'nın başkenti Bari eski şehri ve tarihi binalarıyla turistlerin dikkatini çeken yeni bir destinasyon haline geldi.

Bari eski şehri ve tarihi binaları

San Nicola Heykeli

San Nicola Bazilikası meydanı

San Nicola Bazilikası İtalya'nın 20 eyaletinden birisi olan Puglia'nın başkenti Bari eski şehri ve tarihi binalarıyla turistlerin dikkatini çeken yeni bir destinasyon haline geldi. Özellikle Avrupa ve Hıristiyan dünyası açısından geniş dini öneme sahip San Nicola Bazilikası ilgi gören mekanlardan. Bazilika, hem Roma Katolikleri hem de Ortodoks Hıristiyanlar için önemli bir hac yeridir.

AA / Salih Şeref - Güncel

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