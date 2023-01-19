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Bardaktaki asidi içen Muhammet bebek kurtarılamadı

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Bardaktaki asidi içen Muhammet bebek kurtarılamadı

ANTALYA'da, annesinin tuvalet yıkamak için kullandığı bardaktaki asidi içtiği belirtilen Muhammet Ala (1,5), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da, annesinin tuvalet yıkamak için kullandığı bardaktaki asidi içtiği belirtilen Muhammet Ala (1,5), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam, Kepez ilçesine bağlı Varsak Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Ala'nın tuvaleti temizlemek için bardak içinde seradan getirdiği asidi içen Muhammet bebek, bir süre sonra ağlamaya başladı. Asidin bardakta olmadığını fark eden Hatice Ala, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muhammet bebeği ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muhammet, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammet bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarınca alındı. Polis, Muhammet bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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