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Barda çıkan kavgada bir kişi tabanca ile vuruldu

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İzmir'in Bornova ilçesindeki bir barda çıkan kavgada H.C.A., Y.Y.'ye tabanca ile ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir barda eğlenen H.C.A., Y.Y.'ye 'Ne bakıyorsun' diye laf atınca kavga çıktı. Kavgada Y.Y., tabanca ile başından vurulup, ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Küçükpark yakınlarındaki bir barda meydana geldi. İddiaya göre, H.C.A. aynı barda eğlendikleri Y.Y.'ye 'Ne bakıyorsun' diyerek laf attı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. H.C.A.,  üzerinde bulunan tabancayla Y.Y.'nin başına ateş edip, kaçtı. Y.Y., kanlar içerisinde yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.Y. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Y.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. H.C.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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