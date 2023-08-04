Barcelona Uluslararası Havalimanı'nda 9 Milyon Dolarlık Hırsızlık Şüphesiyle 2 Kişi Gözaltına Alındı

İspanya'da, Barcelona Uluslararası Havalimanı'nda içerisinde toplam 9 milyon dolar tutarında mücevher ve paranın bulunduğu valizleri çaldığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Katalonya bölge polisi, çarşamba günü havalimanında gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili detayları paylaştı. Şüpheliler, güvenlik kameraları yardımıyla tespit edilerek yakalandı ve çalıntı valizlerdeki mücevher ve para eksiksiz ele geçirildi.

İspanya'da, Barcelona Uluslararası Havalimanı'nda içerisinde toplam 9 milyon dolar tutarında mücevher ve paranın bulunduğu valizleri çaldığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Katalonya bölge polisi, çarşamba günü Barcelona Uluslararası Havalimanı'ndaki giden yolcuları hedef alan hırsızlık vakasıyla ilgili detayları paylaştı.

Polisin eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, havalimanının giden yolcu kapısındaki Rus turistlerin 9 milyon dolar tutarında mücevher ve para bulunan valizlerini çaldığı gerekçesiyle 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yetkililer, güvenlik kameraları yardımıyla tespit ettikleri şüphelilerin arabayla Barselona'ya dönerken yakalandığını kaydetti.

Şüphelilerin kullandığı aracın bagajında çalıntı valizler bulundu Valizlerdeki mücevher ve paranın eksiksiz ele geçirildiği ifade edildi.