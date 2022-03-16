Barcelona, İstanbul'a geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barcelona, İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın Galatasaray ile 0-0'ın rövanşında karşılaşacak olan Barcelona, İstanbul'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın Galatasaray ile 0-0'ın rövanşında karşılaşacak olan Barcelona, İstanbul'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona, İstanbul'a geldi. Özel uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen kafile, yetkililerce karşılandı. Barcelona'nın gelişi için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, futbolcular da kendilerini bekleyen araca bindi. Havalimanındaki bazı Barcelona taraftarları takıma destek verdi. İspanyol ekibini taşıyan konvoy, polis eskortları eşliğinde takımın kamp yapacağı otele hareket etti.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Barcelona, İstanbul'a geldi

Barcelona, İstanbul'a geldi

Barcelona, İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title