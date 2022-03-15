SPOR Barcelona'dan rövanş öncesi paylaşım: Sizi çok özledik Türkiye - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Barcelona'dan rövanş öncesi paylaşım: Sizi çok özledik Türkiye

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Barcelona'dan rövanş öncesi paylaşım: Sizi çok özledik TürkiyeİSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ın konuğu olacak Barcelona, maç öncesi sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı.

Barcelona'dan rövanş öncesi paylaşım: Sizi çok özledik Türkiye

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ın konuğu olacak Barcelona, maç öncesi sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı. İspanyol kulübü, Türkçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul görüntülerine yer verdi. Katalan kulübü görüntüleri, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.

SPOR Barcelona'dan rövanş öncesi paylaşım: Sizi çok özledik Türkiye

SPOR Barcelona'dan rövanş öncesi paylaşım: Sizi çok özledik Türkiye

SPOR Barcelona'dan rövanş öncesi paylaşım: Sizi çok özledik Türkiye

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title