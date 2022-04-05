Davaları yolunda bir ölüm kalım savaşı içine düşen Barbaros kardeşleri yeni bölümde neler bekliyor:

Levitha Adası'nın fethi için giriştikleri düello neticesinde galip gelerek Gabriel'in kellesini almaya hazırlanan Baba Oruç'u son anda Venedik Doçu Barbarigo durdurmuş ve Oruç'tan Gabriel'i bağışlamasını istemişti. Gabriel'i tek bir şartla bağışlayacağını söyleyen Oruç, ondan Kelemez'deki hainin Şahbaz olduğunu öğrenmişti. Fethettikleri Levitha Adası'nın adını "Koç Baba" olarak değiştiren Oruç ve Hızır kardeşler, Gabriel'in itirafıyla hainliği ortaya çıkan Şahbaz'ı Kelemez'de yakalayabilecekler midir? Şahbaz'a kefil olan Mesih Paşa şimdi ne yapacaktır? Kelemez'deki Şahbaz kaçmayı başarabilecek midir?

Şahsenem'e karşı şüphelerinde haklı olduğunu anlayan Meryem onu ele geçirmeyi başarabilecek midir?Oruç Reis'le yaşadığı yüzleşme sonrasında ağabeyinin onu en düşük vazifeye layık gördüğünü anlayan İlyas, Esma ile birlikte kaleyi terk ederek kendi gemileriyle deryalara açılmaya karar vermişti. Bu karar onu ve ailesini hangi felaketlere sürükleyecektir?

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