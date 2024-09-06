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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Samsun'un Terme ilçesinde barakada yapılan operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Denek'in yardımıyla 3 kilogram sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda A.D, O.D. ve A.H.D. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. A.D. ve A.H.D. tutuklanırken, O.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun'da barakada yapılan aramada, "Denek" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Terme ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, narkotik dedektör köpeği "Denek" ile yapılan aramada, barakaya gizlenmiş 3 kilogram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda A.D, O.D. ve A.H.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen alınan şüphelilerden A.D. ve A.H.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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